Task Force in Penisola Sorrentina: 15 multe per 2.500 euro. I carabinieri della compagnia di Sorrento hanno controllato tutto il territorio della Penisola Sorrentina da Vico Equense a Massa Lubrense disponendo pattuglie e posti di controllo nelle aree più centrali dei comuni costieri che sono caratterizzati, in questo periodo, dalla maggiore presenza di persone. Principali obiettivi: il rispetto delle disposizioni normative anti-Covid in luoghi aperti al pubblico e nei locali; la sicurezza sulle strade; l’identificazione di persone sospette.

I carabinieri hanno identificato 180 persone e controllato 95 veicoli tra auto e scooter: 15 le contravvenzioni elevate al codice della strada per un importo complessivo di 2.500 euro. Durante le operazioni è stato denunciato un giovane per guida in stato di ebbrezza al quale è stata ritirata la patente e sequestrata l’auto. Ritirate anche due carte di circolazione per mancata revisione periodica.

Fonte Il Mattino