SuperEnalotto, a Napoli si festeggia con un altro “5”

Redazione – Napoli festeggia con un altro “5” al SuperEnalotto.

La schedina vincente che ha fruttato un premio di 38.619,44 euro è stata giocata presso l’edicola in via Eurialo 74, come riporta Agipronews, nella municipalità 10 Bagnoli-Fuorigrotta, per il concorso di martedì 14 luglio.

Il Jackpot, nel frattempo, è salito a 14,1 milioni di euro, che verranno messi in palio nel concorso di domani. L’ultimo “6” è stato centrato la settimana scorsa, il 7 luglio, con i 59,4 milioni di euro finiti a Sassari, mentre in Campania il 6 non si vede dal 30 dicembre del 2014, con 18 milioni finiti a Castellammare di Stabia.

