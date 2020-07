Segnalazione di Maurizio Vitiello – Attesa per la mostra di Latifa Benharara “FRAMMENTI D’UNIVERSO” alla Rotonda di San Francesco della Scarpa a Sulmona.

Sabato 25 luglio 2020, alle ore 18, nell’accogliente Rotonda di San Francesco della Scarpa al centro di Sulmona, sarà inaugurata l’interessante manifestazione “Rotonda in Arte, 2020” ed anche la prima mostra, intitolata “FRAMMENTI D’UNIVERSO”, di Latifa Fluid Art, che sarà possibile visionare sino al 31 luglio 2020; con i seguenti orari: 10.30-12.30; 17.30-19.30; 21.00-22.30.

Latifa Benharara è un’artista, seria e poligolatta, molto promettente del panorama artistico abruzzese, e non solo.

Le sue opere conosciute in Europa, realizzate con una tecnica particolare, sono di carattere informale e investigano gemmazioni di flessibiltà cromatiche che interpretano forti e articolati momenti iridiscenti e si presentano nella loro caratura.

La complessità della vita è illustrata e tratteggiata con teorie di fluidità coloristiche.