Sull’Huffingtonpost la storia di Betty: lavorare da Amalfi per Milano grazie al south-working. Nella giornata di ieri sull’Huffingtonpost è stato pubblicato un articolo a firma di Nicoletta Moncalero, donna che ha lasciato Milano il 10 giugno e, approfittando dello smart working, resterà in Costiera Amalfitana e in Campania fino a fine agosto.

Il tutto nasce a causa del Covid che ha dato via libera allo smart working: da qui Betty Codeluppi ha deciso di lavorare in south working, ovvero essere dipendenti di un’azienda del nord Italia ma lavorare tranquillamente al sud.

Betty ed il compagno Lorenzo Guerra hanno lasciato Milano il 10 giugno e, approfittando dello smart working, resteranno in Costiera Amalfitana e Campania fino a fine agosto. Prima 10 giorni a Vietri, e poi a Salerno.

Imprenditrice nel settore della moda, a Milano ha uno show-room di abiti firmati usati, che ha, però, dovuto temporaneamente chiudere per il Covid. Così ora vende on line attraverso la sua pagina Facebook.

«Ci spostiamo comodamente sui mezzi pubblici – riferisce all’Huffingtonpost Betty -, puntualissimi, sui bus che io continuo a chiamare tram da buona milanese. Trovo che siano tutti molto rispettosi delle regole, tutti con le mascherine e ben distanziati. La presenza del presidente della Regione Vincenzo De Luca si sente, lo considerano come un santo qui, e standoci ti rendi anche conto anche del perché. Senza problemi mi sono fatta spedire qui una selezione di abiti che ho già venduto» dice Betty. E poi per qualsiasi cosa – aggiunge Lorenzo – con l’alta velocità in 5 ore siamo di nuovo a Milano.