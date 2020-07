Sul sentiero per Monte Faito scoperte ​200 piante di canapa indiana. Stamattina gli agenti del Commissariato di Castellammare di Stabia hanno scoperto e sequestrato, lungo le pendici dei Monti Lattari nei pressi della zona nota come “casa del guardiano”, 200 piante di canapa indiana del peso complessivo di circa 80 Kg, coltivate in un terreno lungo una strada che collega Castellammare di Stabia al Monte Faito.