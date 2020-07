Successo del Syart Sorrento Festival 2020. Presente la bravissima artista Maria Pia Daidone con due “Quadrati in plexiglas”.

SyArt Sorrento Festival 2020, 11 Luglio – 6 Settembre

Villa Fiorentino, Fondazione Sorrento

Orari: ogni giorno ore 10,00 – 13,00 / 17,00 – 21,00

Ingresso: Corso Italia, 53 Sorrento (Na)

Numeri utili: Fondazione Sorrento +39 0818782284

SyArt Gallery +39 3332882217

Ingresso mostra: gratuito

Catalogo in sede, costo al pubblico: € 15,00

Non mancano turisti e “viaggiatori dell’anima” all’appuntamento, a Villa Fiorentino, con il SyArt Sorrento Festival”, l’annuale rassegna sorrentina dedicata all’arte contemporanea, che quest’anno vede ancora più artisti provenienti da ogni parte del globo: ci sonno ben 40 artisti da 14 paesi differenti.

Tra gli artisti presenti si distingue Maria Pia Daidone, che opera tra Londra, Napoli e Cantalupo nel Sannio (Is).

Curriculum impressionante di personali, collettive, rassegne, biennali.

Maurizio Vitiello segnala che “L’artista napoletana crea maglie di ritagliate e brevi tessere di fogli di rame. Il rame con la sua calda venatura riesce a stendere temprate superfici. Le ultime redazioni pittoriche e plastiche dell’artista accolgono accostamenti di sacro e profano, comprendono gli stordimenti e le vertigini del nostro tempo e ci rimandano alle dimensioni mitiche di tempi antichi. Non mancano di stupire i quadrati di cartone pressato punteggiati di inserti dorati, nonché ramati, e di finezze disegnative e di minuzie ben calcolate e di sottigliezze ponderate, nonché tecniche miste sotto vetro o su legno ispirate al mondo letterario.

Maria Pia Daidone precisa: “Ho privilegiato, ultimamente, il rame, il cartone, il plexiglas. Il primo perché è duttile nella lavorazione, ricorda la sacralità, dà energia e ha la luminosità accesa dell’oro; il secondo con un’adeguata lavorazione perde totalmente la propria identità e diventa altro; il plexiglas usato come teca trasparente esalta i materiali e li cristallizza in un’atmosfera senza tempo.”

Ha frequentato l’Istituto Statale d’Arte “Filippo Palizzi”; conclusa la maturità artistica, incomincia subito ad insegnare.

Dopo alcuni anni di frequenza a scenografia ritorna, negli anni Novanta, all’Accademia di Belle Arti di Napoli, diretta da Gianni Pisani, e segue i corsi di pittura di Carmine Di Ruggiero.

Si diploma nel 1996 con la tesi “L’idea del volo nella poetica visiva di Paul Klee” per la cattedra di Storia dell’Arte, tenuta da Aurora Spinosa.

Si è sempre interessata di pittura, oltre a comporre plastici, sezioni minime di architettura e scenografie presepiali.

Dall’ ’89 all’inizio del ’95, privilegiando valenze simboliche in una trattazione materica, ha sottolineato un’allegorica linea pittorica e dalla prima metà del ’95 ha maturato un registro informale rilasciando e siglando un concerto di emozioni.

Lieviti e orizzonti, segni e miti, campiture di luce e sottili presenze ludiche hanno informato un’attendibile ricerca.

Nel ’96 sintetizza una visibilità dei contrassegni e degli umori materici definendo la prima serie di “Cerchi Graffiti”.

Effetti segnici, prodotti da graffi, mentre solchi, segmenti e tracciati cromatici determinano un dettato dinamico e il definito anello visivo è corroso e striato.

Quest’indagine è stata proseguita, con il conforto e il consenso critico, e ha evidenziato una raggiunta “cifra” pittorica, resa con asciutta misura dall’artista.

Maria Pia Daidone ha registrato e determinato, rilanciato e siglato un concerto di emozioni approdando ad una selezione di lavori, intitolata “Nonsolocerchi” sviluppata tra il ’97 e il ’98.

Negli ultimissimi mesi del ’98 ha preparato visioni ironiche, dai risvolti “pop” e senza dubbio originali, utilizzando i grattini del parcheggio, foglietti con le caselle argentate, e ispirandosi alle figure degli “accertatori” che spesso in coppia, o in gruppi di tre, vagano per i parcheggi col blocchetto delle multe per punire i trasgressori.

Questa serie è stata intitolata “Accertamenti Metropolitani”.

Da ricordare, in ultimo, che da sempre lavora con la carta; dal 1995 ha intensificato quest’attività affrontando vari temi.

Ha fissato, tra il 1998 e il 2000, con il più diverso materiale cartaceo, scene primarie che ancora oggi elabora e varia.

Questi collages raccontano fabulisticamente o penetrano negli spaccati del nostro quotidiano.

L’artista partenopea Maria Pia Daidone, dopo la fortunata e apprezzata serie “Accertamenti Metropolitani” e le numerose variazioni sui collages, ha impostato un nuovo ciclo, realizzato in tecnica mista, che ha intitolato “Dame a Palazzo”, che ha presentato, in prima istanza, nella sede dell’Associazione Culturale “Passaggio Bianco”, allocata nel Cortile d’Onore di Palazzo Serra di Cassano di Napoli

In strette bacheche di plexiglas, sono raccolte su tele dal fondo nero o azzurro-blu, in una misurata sequenza di silenzi, successioni epocali di volti femminili con singolari copricapi, che ci rimandano, in particolare, preziosità rinascimentali, tracce settecentesche e riflessi di attraversamenti contemporanei.

I raffinati risultati, tra il pop e l’aristocratico, esplicitano ritratti carichi di metafore in cadenze mute.

Dal 2001 al 2002, lavorando con colori e carte su tele, realizza la serie “Birilli”, che dal 2002 al 2006 sostanzia e sintetizza, anche su supporti lignei, con la conseguente serie “Sagome”.

Nel 2007 e nel 2008 ha condensato, su vari supporti, il mondo umano e il mondo animale con le sequenze “Macrostampelle”, “Valigie” e “Zoophantasy”.

Da ricordare che partecipa, dall’agosto 2005 a tutt’oggi, all’attività espositiva del “Movimento Iperspazialista”.

Ha continuato con serie diverse per cognizione e uso di materiali; ricapitolando ecco i suoi vari cicli, passati e ultimissimi: “Cerchi Graffiti”, “Nonsolocerchi”, “Accertamenti Metropolitani”, “Collages”, “Dame a Palazzo”, “Birilli”, “Sagome Magiche”, “Sagome Lignee”, “Macrostampelle”, “Valigie della Memoria”, “Zoophantasy”, “Nerodaidone”, “Zolle”, “Daidone Art Design”, “Mantelli”, “Nonsolonero“, “Oronerorame“, “Rossorame“, “Ororossorame“, “Totò”, “Aurum“, “MPD”, “Incroci Modulari”.

Ha esposto, tra l’altro, al: “Museo Mineralogico Campano, Fondazione Discepolo”; Museo Archeologico “Silio Italico”, Vico Equense; “Museo dei Tarocchi”, Riola di Vergato, Bo; “Museo Zoologico”, Napoli ; PAN, Napoli; Biblioteca Comunale, Cameri – No; Palazzo degli Alessandri, Viterbo per il Padiglione Italia della 54° edizione della Biennale di Venezia; Studio Arte Fuori Centro, Roma; “Casetta della Musica”, Latina; “Lavatoio “Contumaciale”, Roma; “Saletta dell’Asilo Comunale” e “Open Space”, Cantalupo nel Sannio (Is); “Fortino di Sant’Antonio Abate”, Bari; “Castel dell’Ovo”, Napoli; “Il Ramo d’Oro”, Napoli; “L’Approdo”, Avellino; “Arte/Studio Gallery”, Benevento; “Casa di Ù”, Napoli.

Ha partecipato alle significative rassegne, dal 2013 al 2019:

“Incendium” e “Napoli per Gabo”, PAN, Napoli; “56 donne amorose”, “Casetta della Musica”, Latina; “Subjetividade feminina e emancipação pela arte“, Salão Negro, Congreso Nacional, Brasilia; “UN ECO PER TUTTI“, Museo Archeologico, Napoli; “Quintessenze Tivoli 2016“, Scuderie Estensi, Tivoli (RM); “Periscopio sull’arte in Italia 2016“, Castello Ducale, Corigliano Calabro (CS); “Scambi di Confine/1“, Arte-Studio Gallery, Benevento; “Matronei“, Reggia, Caserta; “Razionale e Irrazionale nelle Percezioni Visive”, Spazio 121, Perugia; “Donne nell’arte”, PAN, Napoli; “SOS Partenope, 100 artisti per il libro della città”, Castel dell’Ovo e Basilica di San Giovanni Maggiore, Napoli; “Che dici Totò ? – Il de Curtis dialoga con gli artisti”, Castel dell’Ovo”, Napoli; “Omaggio a Mondrian”, Associazione Culturale Movimento Aperto (MA), Napoli; “Cromatismi Mediterranei”, Museo Civico “Umberto Mastroianni”, Marino (RM); “Cognizioni Misteriche tra Napoli e Parigi”, Institut Français, Napoli; “I Misteri di Napoli e Parigi”, Castel dell’Ovo, Napoli; Prospettive del Terzo Millennio”, Museo MACA, Acri (CS); “Sensibili Intese”, Casa Mugnolo, Napoli; “BiCc”, Praia a Mare (CS); “La Trama dell’Arte”, Sala Convegni dell’ex Ospedale San Rocco, Matera; “Vernice Art Fair/Euro Expo Art”, Forlì; “Mare”, Galleria ARTEINCONTRO, Montesilvano (PE); ”Mare Mio”, B&B Occhi di Mare, Castellammare di Stabia (NA); “Sacrum”, Chiesa Madre di San Salvatore, Cantalupo nel Sannio (IS); Napoli Expo Art Polis, PAN, “Rassegna d’Arte Contemporanea”, MUDISS, Castellammare di Stabia (NA).

La suggestiva location sorrentina di Villa Fiorentino accoglie gli artisti, selezionati da Rossella Savarese, curatrice e gallerista SyArt, divenendo contenitore unico in cui più di un centinaio di opere d’arte contemporanee raccontano di contaminazione e scambio tra linguaggi multietnici e declinazioni artistiche multiple.

Fotografia, pittura, scultura, installazione si contaminano proseguendo un dialogo metafisico inaugurato nella precedente edizione.

Il percorso espositivo si chiude con una Solo Room dedicata alla Video Art con un suggestivo lavoro del creativo Simone Riccardi.

Oltre all’Italia ben rappresentata, la rassegna ospita Paesi quali l’Uruguay, il Cile, la Colombia, la Russia, la Slovenia, L’Egitto, La Turchia, l’Inghilterra, il Brasile, il Perù, la Serbia, la Corea del Sud e la Polonia.

Interessante lo scambio culturale a cui si assiste nella sala dedicata alla Fotografia in cui due artisti napoletani Nico Vigenti e Federica La Magra si confrontano con i colleghi brasiliani, uruguaiani e turchi.

Da un piano terra incentrato su un discorso prettamente figurativo ci si muove lungo i tre piani espositivi e nelle otto ampie sale in cui l’informale cede il posto alla fotografia, all’illustrazione, alla body art, piuttosto che alla scultura ed alla video art.

Importante la presenza femminile anche in questa edizione, la maggior parte dei lavori sono stati realizzati appositamente per il Festival nel periodo della quarantena e per la prima volta sono presentati al pubblico.

Tra i temi trattati la violenza di genere, l’inquinamento ambientale e l’isolamento forzato a cui siamo stati recentemente sottoposti.

Come da tradizione durante la serata inaugurale è stato consegnato il Premio Arbiter Fata Verde, trofeo ligneo realizzato dall’artista sorrentino Toni Wolfe.

Il vincitore ha il privilegio di realizzare una delle copertine artistiche della nota rivista Arbiter e che sin dagli esordi affianca il Festival.

Si rinnova la realizzazione di eventi collaterali con note case automobilistiche, quest’anno BMW e M. Car hanno deciso di sposare l’idea SyArt attraverso l’esposizione di un modello auto reinventato da una delle artiste partecipanti.

Compiaciuti i coniugi Cappiello, ideatori della manifestazione, della rinnovata possibilità di destinare anche quest’anno i proventi raccolti durante la serata inaugurale per uno scopo benefico.

E c’è stato un’interessante una live painting a più mani, e tutta al femminile.

La curatrice Rosella Savarese ha precisato: “Emozionata vi consegno un percorso espositivo strutturato durante un periodo di incertezze con la contezza che l’arte non si arresta proseguendo all’infinito il suo incessante dialogo”.

Tra gli eventi concomitanti si ricorda, altresì, il lascito alla Città di Sorrento dell’opera “Mikado” di Vincenzo Mascia, installata a pochi passi dall’ingresso di Villa Fiorentino in Corso Italia e che s’inserisce del progetto Museo Outdoor, ideato e realizzato dalla SyArt Gallery di Sorrento e che ad ogni edizione amplia e struttura la dislocazione nel tessuto urbano di opere artistiche.

Dopo un momento di fermo, di pausa forzata, si rivedono le produzioni di artisti interessanti di più Paesi.Occasione questa per visitare la sempre amabile Sorrento e di inquadrare il “focus” dello “status” dell’arte contemporanea in Italia, e non solo.

Assolutamente, da visitare questa rassegna per l’alto livello delle opere presentate nella splendida cornice di Villa Fiorentino, centrale nella sempre accogliente Sorrento, aperta ai turisti.