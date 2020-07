Strage di Bologna, 40 anni di insabbiamenti

Sono passati 40 anni da quel 2 agosto del 1980 e la verità sembra finalmente vicina. La strage alla stazione di Bologna, con i suoi 85 morti e 200 feriti, ha adesso anche i nomi dei presunti mandanti e spiegazioni. Merito della Procura generale bolognese, che ha coordinato l’indagine avviata dai dossier dell’associazione dei parenti delle vittime, che la Procura bolognese voleva archiviare.

LE TRAME OCCULTE

La strage fu l’epilogo delle trame occulte della loggia massonica P2 di Licio Gelli. L’atto criminale più grave nella storia repubblicana, per creare allarme e tensione alimentando un clima politico favorevole all’organizzazione cui aderivano uomini chiave nelle istituzioni e nei giornali. Un tassello del Piano di rinascita democratica, che avrebbe reso l’Italia ostaggio degli uomini della P2 con la magistratura controllata dall’esecutivo, Repubblica presidenziale e nei ruoli chiave delle istituzioni solo iscritti alla loggia. «Era un colpo di Stato, senza colpo ferire, eliminando le persone non omologate trasferendole in Sardegna» disse Licio Gelli nella sua ultima intervista, concessa a La7. Ma sangue ne fu versato e, secondo le ricostruzioni della Procura generale di Bologna, passò anche per stragi eseguite dai terroristi neri come alla stazione bolognese con le bombe esplose nella sala d’aspetto della seconda classe alle 10,25 del 2 agosto. Sentenze definitive hanno già riconosciuto esecutori materiali Giusva Fioravanti, Francesca Mambro e Luigi Ciavardini allora solo diciassettenne. Un quarto esecutore, Gilberto Cavallini, è stato condannato all’ergastolo in primo grado a gennaio. Tra gli indagati nella nuova inchiesta, compare un quinto esecutore: Paolo Bellini, riconosciuto dalla moglie nel filmato registrato da un turista tedesco. Avrebbe portato l’esplosivo a Bologna, utilizzato dai quattro uomini dei Nar, l’organizzazione delle destra eversiva. All’epoca della strage era latitante, è considerato un killer della ndrangheta in Emilia.

I DEPISTAGGI

La P2 allestì una serie di depistaggi, che spostavano i sospetti della strage su una pista terroristica libico-palestinese, diversa da quella allora seguita sui gruppi eversivi della destra italiana. Anche questa attività è arrivata a sentenze definitive, con una accertata verità giudiziaria. Sin dal settembre del 1980, partirono i depistaggi, affidati da Gelli a due iscritti alla P2, dirigenti del Sismi, il servizio segreto militare: il generale Giuseppe Santovito, tessera P2 numero 1630, e il colonnello Pietro Musumeci tessera numero 487. Fecero ritrovare sul treno Taranto-Bologna un carico di armi e esplosivo simili a quelli utilizzati a Bologna, insieme con falsi documenti di due inesistenti terroristi stranieri. Condannati per i depistaggi anche due dirigenti dell’altro servizio segreto, il Sid, pure iscritti alla P2.

I MANOVRATORI

La strage di Bologna venne finanziata con 5 milioni di dollari, ha concluso la Procura generale di Bologna. Denaro arrivato agli esecutori, ma anche a chi doveva affossare e coprire prove e indagini. Denaro sottratto al Banco Ambrosiano, l’istituto milanese fallito guidato da Roberto Calvi, iscritto alla P2, ucciso a Londra nel 1982, inscenando un falso suicidio. Durante la perquisizione a Castiglion Fibocchi negli uffici di Gelli, disposta dai giudici milanesi Giuliano Turone e Gherardo Colombo nel 1981, fu trovato un appunto del capo della P2, che accenna all’operazione di 5 milioni affidata al suo fiduciario svizzero Mario Ceruti (M.C.). Un milione in contanti sarebbe uscito dalla Svizzera e arrivato in Italia. L’ultima parte di quel denaro fu spostato a fine luglio 1980, a ridosso dell’attentato fallito dinanzi a Palazzo Marino, sede del Comune di Milano, e della strage di Bologna. Altri quattro milioni furono invece accreditati su un conto Ubs a Ginevra nel settembre del 1980. Gelli conservava un prospetto con quei movimenti di denaro, con l’indicazione del conto 525779 – X.S. e accanto la parola «Bologna». Nel documento, che fa parte dell’ultima inchiesta bolognese, compaiono i nomi dei beneficiari per la strage e i depistaggi successivi fino al 12 febbraio del 1981. I contanti anticipati furono recuperati dai fondi del Banco Ambrosiano. Documenti insabbiati e nascosti a lungo, attraverso Federico Umberto D’Amato, responsabile dell’Ufficio affari riservati al Viminale. Nascose anche un «documento Bologna» con un appunto dell’allora capo della polizia, Vincenzo Parisi, che descriveva la minaccia di rivelazioni su personaggi importanti coinvolti nella strage fatta dall’avvocato di Gelli, Fabio Dean, al responsabile ufficio prevenzione della polizia, Umberto Pierantoni. Per la sua attività di insabbiatore, D’Amato avrebbe ricevuto un bonifico di 850mila dollari. E le conclusioni della Procura generale di Bologna considerano mandanti finanziatori della strage Licio Gelli e Umberto Ortolani tesoriere della P2; mandante organizzatore Federico Umberto D’Amato e solo organizzatore il direttore del settimanale di destra «Il Borghese», Mario Tedeschi, tessera numero 1643, che avallò i depistaggi. Tutti ormai morti da tempo. Gigi Di Fiore , Il Mattino