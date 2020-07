Strada statale 163 “Amalfitana”

Il prestigioso quotidiano Corriere della Sera dell’8 luglio riporta, alla pag. 5, un elenco delle opere pubbliche da effettuare e commissariare.

A noi sembra che al Governo sia sfuggita la drammatica situazione della costa amalfitana ed in primis della strada statale che ne percorre il lato mare da Vietri sul mare a Positano per 36 km.

E’ nota a tutto il mondo la pericolosità della parete rocciosa che affianca e sovrasta il percorso, la larghezza della sede stradale stessa , il manto ed i m uretti di protezione.

Eppure in tempi normali vi si registra un traffico pazzesco di mezzi di qualsiasi grandezza tanto che i costierini, esasperati al massimo, reclamano il servizio di battelli via mare anche in presenza di mare agitato.

Sono decenni che si parla della strada statale 163 e sono decenni di vane promesse

C’è speranza che con tutto questo fervore ci possa essere uno spiraglio per la nostra tanto martoriata 163?