Stefano Sorrentino e papà Roberto all’FC Torinese 1894, LRM Piemonte presente alla conferenza

TORINO. Nella mattinata di lunedì 6 luglio, alle ore 12:00, si è tenuta, presso la sala comunale di via dei Gladioli di Torino, la conferenza stampa che sancisce il via alla nuova esperienza di Stefano Sorrentino e papà Roberto, rispettivamente direttore tecnico ed allenatore della FC Torinese 1894.

Una nuova avventura per l’ex portiere di Chievo, Torino e Palermo, che ha affermato: “Con l’occhio da calciatore cercherò di vedere qualche ragazzo interessante, la dirigenza può contare su di me per qualsiasi cosa e sono convinto che ci toglieremo qualche bella soddisfazione”. In prima linea, al cospetto di una platea di giornalisti, il presidente Sante Squillace e tutto lo staff dirigenziale.

All’evento hanno preso parte, su invito ufficiale, il presidente regionale di Libera Rappresentanza dei Militari Piemonte, Paolo Pinnizzotto, e il vice segretario, Davide Mangione. “Organizzazione perfetta – hanno affermato all’unisono i referenti LRM -. Si tratta di una società storica, pilastro di quello che è stato il grande Torino e ciò che è il Torino oggi. La dirigenza, nel 2018, ha cominciato un percorso importante. La stagione di promozione all’orizzonte sarà sicuramente affrontata con grande tenacia, in piena linea con il carattere della famiglia Sorrentino”. L’associazione sindacale LRM e la FC Torinese hanno sottoscritto una convenzione che prevede lo sconto del 25% sulla quota di iscrizione annuale, atta alla partecipazione all’attività sportiva, e la possibilità per i militari di usufruire di tutti gli sconti dedicati posti in essere dalla società sportiva: “Siamo felici per la collaborazione avviata – affermano Mangione e Pinnizzotto -. Stiamo lavorando sull’organizzazione di un evento benefico fissato al prossimo dicembre”.