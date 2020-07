Stamane incontro tra il sidaco Tito ed il presidente De Gregorio dell’Eav

Stamattina in EAV è avvenuto un incontro tra il presidente De Gregorio ed il sindaco di Meta Tito, accompagnato da alcuni rappresentati del movimento 5 stelle della penisola sorrentina – Domenico Lusciano e Rosario Lotito – per affrontare alcuni temi. I punti discussi e gli accordi presi, come specificato dall’esponente massimo dell’Eav sono i seguenti:

PUNTO 1: CONCESSIONE AREA DI PARCHEGGIO EAV AL COMUNE DI META EAV e il Comune di Meta hanno siglato un contratto per la concessione temporanea al Comune dell’area di parcheggio adiacente alla stazione circumvesuviana di Meta. Un’area di oltre 700 mq, che il Comune potrà utilizzare esclusivamente per esercitare l’attività di parcheggio a titolo non oneroso. E’ posta a carico del Comune ogni attività manutentiva ordinaria e di regolare pulizia dell’area in oggetto così come tutte le opere eventualmente necessarie per rendere agibile e mettere in sicurezza il cespite. In tale parcheggio è prevista anche l’installazione di bici elettriche con relative colonnine di ricarica, a gestione privata, sul modello appena sperimentato sul Monte Faito.

PUNTO 2: ESTENSIONE DEL SERVIZIO FERROVIARIO, FESTIVO E PREFESTIVO, AI RESIDENTI E AI LAVORATORI DELLA PENISOLA SORRENTINA Da sabato 25 luglio, EAV consentirà, su richiesta, ai residenti e ai lavoratori dei Comuni della penisola Sorrentina di usufruire, nei giorni di sabato, domenica e festivi, del servizio ferroviario EAV sulla linea Napoli – Sorrento, che, nella fascia oraria 11.30 – 16,00, limita nella stazione di Castellammare di Stabia, al fine di proseguire il proprio viaggio fino alla stazione di Sorrento.

PUNTO 3: RIPRISTINO CORSA FERROVIARIA PER SORRENTO Il treno direttissimo per Sorrento delle ore 13:41 da Napoli, che, nei giorni di sabato, domenica e festivi, limita il servizio viaggiatori nella stazione di Castellammare di Stabia, da sabato 25 luglio proseguirà fino a Sorrento, effettuando servizio viaggiatori nelle fermate di Napoli Porta Nolana, Napoli Garibaldi, San Giorgio a Cremano, Portici Via Libertà, Ercolano Scavi, Torre del Greco, Pompei Scavi Villa dei Misteri e tutte quelle comprese tra Castellammare di Stabia e Sorrento. Questo per venire incontro alla richiesta di prevedere una corsa ordinaria, oltre al Campania Express, che colleghi Napoli con Sorrento nella fascia orario tra le 10 e le 16.