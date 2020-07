SS145 Sorrentina, violento tamponamento

È avvenuto sul raccordo che porta dal viadotto San Marco ai caselli autostradali

Castellammare di Stabia – Un maxi tamponamento è avvenuto sul raccordo della SS145 Sorrentina che porta dal viadotto San Marco ai caselli autostradali.

Sul lungo rettilineo nell’incidente sono rimasti coinvolti due furgoni e due auto ed un ferito, nel pomeriggio del 21 luglio, subito il traffico è andato in tilt, si sono formate delle lunghe code in entrambe le direzioni, sia verso Sorrento che in quella per Napoli.

Come si è verificato il sinistro si è temuto il peggio perché potevano esserci anche dei feriti gravi o qualcosa di peggio, sul posto sono arrivate le forze dell’ordine e l’ambulanza del 118 con i sanitari che si sono accertati delle condizioni delle persone, ne hanno trasportata una al pronto soccorso all’Ospedale San Leonardo.

I mezzi di soccorso arrivati verso le 17.00 hanno liberato le carreggiate impegnate dalle auto incidentate, questo ha in parte sbloccato il traffico che aveva formato per qualche ora delle lunghe code sull’unica strada che porta verso i comuni della costiera sorrentina.

GiSpa