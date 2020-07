Sport. Vico Equense – Riprende l’attività del palazzetto dello sport: corsi gratuiti di volley e basket

Vico Equense – L’ASD Polisportiva Vico Equense ha formulato al Comune una proposta di ripartenza per lo sport, nel pieno rispetto di tutte le norme sanitarie. Come tutti sappiamo le attività sportive sono state bruscamente interrotte dal diffondersi della pandemia, i campionati sospesi, le scarpette appese al chiodo, la stagione chiusa in anticipo, aspettative e traguardi svaniti. Dopo lo stop forzato, l’idea di un gesto concreto di ripartenza accolto dalla Giunta comunale del Sindaco Andrea Buonocore. La società sportiva, infatti, organizzerà corsi di volley e di basket (nel rispetto delle dovute distanze) per i propri iscritti in forma gratuita per riavvicinare gradualmente i ragazzi allo sport dopo mesi di inattività forzata. Le lezioni si terranno al Palazzetto dello Sport, che consente di ospitare gli atleti in assoluta sicurezza permettendo il necessario distanziamento, con percorsi diversi di entrata e uscita. L’ASD Polisportiva Vico Equense si farà carico anche della custodia dell’impianto sportivo curandone l’apertura, la chiusura, lo spegnimento delle luci e ogni altro controllo relativo al corretto utilizzo.