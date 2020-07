Sport, venerdì 24 luglio presentazione di “Vivi Meta – Campus Estivo e Divertimento”

Si terrà venerdì 24 luglio la presentazione ufficiale di “Vivi Meta – Campus Estivo e divertimento” e del programma che fino al prossimo settembre animerà, con tornei e attività varie, le serate della cittadina costiera. «Visti gli entusiasmanti risultati che il Forum dei Giovani ha registrato lo scorso anno a seguito delle attività sportive proposte sul territorio – afferma il presidente Vincenzo Castellano – quest’anno abbiamo provato a fare le cose più in grande, ampliando l’offerta e coinvolgendo diverse realtà, non solo sportive, del territorio». L’iniziativa, a cui i residenti di Meta di età compresa tra i 16 e i 35 anni potranno aderire gratuitamente (dopo essersi regolarmente iscritti), è patrocinata dalla Regione Campania che ha selezionato, mediante il bando “Giovani in Comune” i progetti più validi, formulati seguendo linee guida definite nella Carta europea della partecipazione dei giovani alla vita comunale e regionale. Il Forum dei Giovani di Meta, con la sua articolata proposta rivolta al potenziamento della “Politica dello sport, del tempo libero e della vita associativa” potrà quindi, anche grazie alla collaborazione col Comune di Meta, offrire alla cittadinanza momenti di divertimento e condivisione all’insegna dello sport e del divertimento. Nel corso della presentazione ufficiale, che si terrà presso il Campetto Sportivo Ivan Porzio dalle ore 20:30 saranno illustrate le attività e verranno registrate le prime iscrizioni ai diversi tornei previsti. Contestualmente si terrà il simbolico “calcio d’inizio” col Torneo delle Associazioni.