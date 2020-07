Sport. Stagione trionfale per l’Accademia Calcio Sorrento

L’Accademia Calcio Sorrento coglie prestigiosi risultati con tutte le proprie squadre in una stagione che non può essere festeggiata come sarebbe giusto a causa delle restrizioni imposte. Di seguito il comunicato dell’Accademia per celebrare i piccoli campioni allevati a Sorrento. “Avremmo voluto festeggiarli. Vederli abbracciarsi in campo e urlare la loro gioia, figlia di una stagione faticosa ma spettacolare. Anche se é stato un campionato diverso, rimarrà indelebile nella storia rossonera. Un segno forte è importante come quello dato dalla direzione tecnica firmata Football & Mind, nelle persone di Luca Sorrentino e Vito Tammaro. Con l’Under 18 regionale a 40 punti tondi che si aggiudica il primato del proprio girone, lasciandosi alle spalle S.Agnello e TerzoTempo. 48 i gol fatti e soltanto 18 subiti. Il piazzamento playoff degli Under 16 regionali non macchia il percorso degli accademici, sempre sul pezzo ed evidentemente migliorati nel corso delle gare. Una bandierina posta nel lungo percorso formativo dei ragazzi. Solidi e cinici, i nostri Under 15 regionali staccano di 1 punto la Spes per trionfare nel girone B. Un traguardo agguantato con le unghie e con i denti, perché la mentalità accademica si riscontra nelle difficoltà. Gli Under 14 regionali vincono il Girone G a pari punti con il Recale, grazie a una super differenza reti e allo scontro diretto d’andata a favore. D’altronde, la potenza offensiva dei nostri ragazzi riesce a fare la differenza, consegnandoci il primo posto. In poco tempo, la nostra società ha saputo brillare nel panorama delle scuole calcio campane, diventando un esempio di collaborazione e successo. Le categorie in vetta ai rispettivi gironi sono la giusta ricompensa alla metodologia pragmatica che si rivede di allenamento in allenamento. Ma é solo l’inizio”.