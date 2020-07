Sport. Sergio Perez, pilota di Formula 1, positivo al Covid19. Salterà il premio di Gran Bretagna

Sergio Perez, pilota messicano della Racing Point è risultato positivo al Covid-19 e non potrà partecipare al Gran Premio di Gran Bretagna in programma nel weekend, ma non è a rischio lo svolgimento regolare (forse) della gara di Silverstone. Il messicano è risultato positivo al secondo tampone che ha certificato la positività ed ha provveduto all’autoisolamento per chiudere il cerchio del contagio. La conseguenza è l’esclusione dal Gran Premio ma non della gara di Silverstone perché il protocollo non prevede la cancellazione dell’appuntamento: saranno però isolate tutte le persone entrate in contatto con Perez, e, intanto si attende la comunicazione ufficiale che indichi Esteban Gutierrez quale sostituto del messicano.