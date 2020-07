Sport. Nasce l’Asd FF Napoli, la squadra di calcio a 5 della città di Napoli

Inizia una nuova era per il Futsal Fuorigrotta che abbandona questa denominazione per chiamarsi Asd FF Napoli, una svolta voluta dal club con il presidente Serafino Perugino che spiega le ragioni del cambiamento. “Un percorso che ci ha fatto crescere tantissimo in 8 anni di storia in cui abbiamo rappresentato il calcio a 5 attraverso il quartiere dove siamo nati, attraverso quel luogo emblema di passione per il tifo azzurro. Nel nostro cuore batte l’orgoglio di uno sport che amiamo, la voglia di iniziare un nuovo percorso, diventando corpo e anima con la nostra città. Siamo l’unico club partenopeo su un palcoscenico nazionale così importante, è arrivato il momento di identificarci totalmente con una bandiera simbolo di appartenenza. Napoli non è una città, è un mondo e noi vogliamo scrivere altre pagine di storia del futsal con il suo nome”.