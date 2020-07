Sport. La triste storia di Ekaterina Alexandrovskaya, ex campionessa di pattinaggio, morta suicida a soli 20 anni

Ekaterina Alexandrovskaya, ex campionessa di pattinaggio, si è suicidata a soli 20 anni lanciandosi dalla finestra del suo appartamento a Mosca. La causa pare sarebbe da attribuire ad una serie di problemi, soprattutto a livello psicologico, emersi in particolare dopo il ritiro agonistico avvenuto nel 2019, per motivi fisici e dopo aver acquisito la nazionalità australiana. Alexandrovskaya ha lasciato un biglietto d’addio con la scritta “Amore” e il partner sul ghiaccio con cui aveva conquistato il titolo mondiale junior, l’australiano Harley Windsor l’ha ricordata con un messaggio social struggente. “Nessuna parola può descrivere come mi sento in questo momento: sono devastato e sconvolto – le parole di Windsor – Ciò che abbiamo raggiunto durante la nostra collaborazione è qualcosa che non potrò mai dimenticare e che mi terrò sempre vicino al cuore. Riposa in pace Katia”.

