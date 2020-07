Sport. Il Covid19 ferma l’assegnazione del Pallone d’Oro

Clamorosa decisione resa nota dalla rivista France Football, che lo assegna ogni anno tramite votazione e che quest’anno ha deciso di rinunciare a causa di una stagione troppo condizionata dalla pandemia. “A circostanze eccezionali, decisioni eccezionali. Per la prima volta nella sua storia, nel 2020 il Pallone d’Oro di France Football non verrà assegnato. Non ci sono le sufficienti condizioni di equità, dal momento che alcuni campionati sono stati interrotti”. La testata francese aggiunge che “in un anno così unico non può – e non dovrebbe – essere trattato come un anno normale. In caso di dubbio, è meglio astenersi. Il Pallone d’Oro trasmette valori diversi, come l’esemplarità, la solidarietà e la responsabilità, oltre all’eccellenza sportiva”. Inoltre, “non volevamo aggiungere un asterisco indelebile alla lista dei premi nello stile di ‘trofeo vinto in circostanze eccezionali a causa della crisi sanitaria di Covid-19. Preferiremo sempre una piccola ferita (alla nostra storia) ad una grande cicatrice. È la prima volta dal 1956 che il Pallone d’Oro si prende una pausa. La parentesi non ci rende felici, ma ci sembra la scelta più responsabile e logica. Proteggere la credibilità e la legittimità di un tale premio significa anche garantire che sia irreprensibile nel tempo”.