Sport. Capri – Domani alle ore 19 presentazione della nuova società sportiva Racing Capri FC

La neonata società sportiva Racing Capri FC invita tutta la comunità caprese all’evento di presentazione ufficiale, che si terrà domani 23 luglio alle ore 19:00, presso la Sala Consiliare del Municipio di Capri. L’ex stella del Real Madrid, Fernando Morientes, riporta il calcio che conta a Capri, in un progetto ambizioso che appassionerà la cittadinanza caprese e tutta la Campania. Il suo ruolo sarà quello di direttore tecnico che dovrà individuare le giovani promesse atte a raggiungere importanti traguardi. All’evento parteciperà il presidente del club, Morris Pagniello, proprietario di Genova International School of Soccer, accademia di calcio giovanile che conta più di 20.000 ragazzi in tutto il mondo, tra Europa, Australia e Stati Uniti. Il Racing Capri FC gioca quindi un ruolo primario nel progetto Racing City Group, di cui è parte il Racing Murcia FC, società spagnola che il presidente Morris Pagniello ha portato dal dilettantismo alla sua prima storica qualificazione in Coppa del Re, nella quale affronterà una squadra della prima divisione. A presentare il progetto sportivo, oltre a Morris Pagniello e Fernando Morientes, ci saranno il direttore sportivo Enzo Vito, l’allenatore Alfredo Pollio e il direttore generale del club Ciro Pescina. Tutti i dettagli verranno poi svelati nella conferenza stampa di presentazione di domani. Nell’occasione, il club riceverà il saluto del sindaco Marino Lembo, al quale Fernando Morientes consegnerà la divisa da gioco del neonato Racing Capri FC.