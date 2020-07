Sport. Alex Zanardi è stato trasferito in una nuova struttura ospedaliera

Alex Zanardi è stato trasferito in un’altra struttura ospedaliera. Si tratta della clinica Villa Beretta di Costa Masnaga, vicino Lecco. Dopo la sospensione della sedazione ed il ritorno alla normalità dei parametri cardio-respiratori e metabolici, le condizioni cliniche generali hanno consentito il trasferimento del campione in un centro specialistico di recupero e riabilitazione funzionale. Il direttore generale dell’Aou senese Valtere Giovannini ha affermato: “I nostri professionisti rimangono a disposizione di questa straordinaria persona e della sua famiglia per le ulteriori fasi di sviluppo clinico, diagnostico e terapeutico, come sempre accade in questi casi. Ringrazio di cuore l’équipe multidisciplinare che ha preso in cura Zanardi mettendo in campo una grande professionalità, riconosciuta a livello nazionale e non solo. L’atleta ha trascorso oltre un mese nel nostro ospedale: è stato sottoposto a tre delicati interventi chirurgici e ha mostrato un percorso di stabilità delle sue condizioni cliniche e dei parametri vitali che ha permesso la riduzione e sospensione della sedazione, e la conseguente possibilità di poter essere trasferito in una struttura per la necessaria neuro-riabilitazione. Concludo mandando un grande abbraccio alla famiglia di Alex, che ha dimostrato una forza straordinaria: una dote preziosa che dovrà essere compagna di viaggio fondamentale del nuovo percorso che inizia oggi”.