Come anticipato qualche settimana fa, l’ACR e l’ACG di Sant’Agata sui Due Golfi hanno organizzato un torneo di Calcio Balilla per questa estate 2020. Un evento sportivo che è iniziato ed ha visto coinvolti ragazzi volenterosi di dare il massimo e che, al contempo, si sono anche divertiti tanto, come dimostra il video esclusivo di noi di Positanonews.