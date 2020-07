Splendidi yacht nelle acque di Positano: ecco Deep Blue II, Boadicea, Pida e tante altre navi di lusso – FOTO/VIDEO

Continuano ad arrivare yacht di lusso a Positano. Un’estate davvero incredibile, sotto questo punto di vista. Attualmente, sono presenti diverse navi di lusso.

Troviamo la Deep Blue II, nave vincitrice del prestigioso Showboats International Award per il miglior yacht semi-dislocante di oltre 40 metri. Costruito su misura dal cantiere navale olandese Oceanco nel 1996, questo spazioso yacht di 43 metri è stato completamente rinnovato nel 2017.

Troviamo anche la Blue Oyster e lo yacht Pida. Quest’ultimo può ospitare fino a 10 ospiti in 5 camere, tra cui una master suite, 2 cabine doppie e 2 cabine doppie. È inoltre in grado di trasportare fino a 6 membri di equipaggio. È costruita con scafo in vetroresina e sovrastruttura in vetroresina. Con una velocità di crociera di 12 nodi, una velocità massima di 15 nodi e un’autonomia di 3.200 nm dai suoi serbatoi di carburante da 132.489 litri, è la combinazione perfetta di prestazioni e lusso.

E soprattutto è presente anche Boadicea, yacht il lusso costruito nel 1999 nei Cantieri Amels. Ha una lunghezza di 76 metri ed è largo 14 metri. Al proprio interno c’è ogni comfort: può accogliere 14 ospiti, dispone di una vasca Jacuzzi sul ponte, c’è un beach club e non mancano palestra e salone di bellezza, oltre alla piscina. Dispone di cinema e sala medica. Boadicea batte bandiera delle Isole Caiman.

