La splendida attrice Amy Jackson in vacanza tra Costiera amalfitana e sorrentina: tappa a Capri, Positano e Sorrento

Ancora celebrità in questa estate particolare. Tra Costiera amalfitana e penisola sorrentina, sono decine e decine le personalità influenti che anche questa estate hanno deciso di rilassarsi negli splendidi territori delle due costiere. Ultima arrivata è la bellissima attrice britannica Amy Jackson, la quale ha fatto tappa a Sorrento, Capri e Positano, come testimoniano le foto postate su Instagram in questi giorni. “Left a little piece of my heart here”, “Ho lasciato un piccolo pezzo del mio cuore qui”, si legge come didascalia di una delle foto.

Nata a Douglas, il 31 gennaio 1992, Amy è molto conosciuta per i suoi lavori nel cinema indiano. Ha iniziato la sua carriera da modella all’età di 16 anni, vincendo la Miss Teen World competition nel 2009. Successivamente, il regista A.L Vijay l’ha voluta come attrice protagonista nel film di lingua tamil Madrasapattinam (2010); Jackson ha quindi continuato a recitare in film indiani di tutte le lingue, inclusi Tamil, Hindi, Telugu e Kannada. Nel 2017 ha recitato nel ruolo di Imra Ardeen/Saturn Girl nella terza stagione di Supergirl in onda su The CW. Dopo aver vinto il Miss Teen Liverpool e il Miss Teen Great Britain, Jackson vinse il titolo di Miss Teen World nel 2009. Ha vinto diciotto premi, incluso un contratto da modella negli Stati Uniti con una borsa di studio di 50.000 dollari. Dopo poco, ha vinto il Miss Teen Liverpool nel 2010. Ha gareggiato a Miss Inghilterra nel 2010 ed è stata incoronata seconda. Nel 2009, Jackson ha iniziato la sua carriera da modella con la Boss Model Management, firmando poi con l’agenzia London.