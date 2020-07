Spiaggia libera dietro il porto di Cetara presa d’assalto con distanze non rispettate, nonostante l’ordinanza del sindaco di Maiori

Con ordinanza n. 44 del 14 luglio 2020 (CLICCA QUI per leggere l’ordinanza) il Sindaco di Maiori si occupava della spiaggia libera dietro il porto di Cetara ed ordinava il libero accesso all’arenile con utilizzo gratuito dei dispositivi reggi-ombrelloni installata, garantendo la concessione gratuita di attrezzature balneari a favore di alcune famiglie individuate dal Comune. Veniva ordinato il presidio ed il controllo dei varchi di accesso all’arenile con libero accesso al mare tramite individuazione di specifico percorso.

Il posizionamento dei dispositivi reggi-ombrelloni deve rispettare le distanze stabilite dall’Ordinanza Regionale n. 50 dell 22 maggio 2020, fatta salva la possibilità di installare, solo in caso di avvenuta prenotazione, anche attrezzature balneari nella misura massima del 30% del numero di stalli contingentati al fine di evitare assembramenti.

Veniva, altresì, ordinato di provvedere ad idonea sorveglianza in particolare per quanto attiene al numero limitato di persone che potranno usufruire dei tratti di spiaggia libera, assicurandosi inoltre che per ogni ombrellone siano presenti al massimo quattro persone.

Le foto scattate nella giornata odierna, però, lasciano intuire un’inosservanza delle prescrizioni con distanze interpersonali che sembra non essere rispettate.