ARCHEOCLUB CLUB D ‘ITALIA STABIAE

Spenta la prima candelina :

buon compleanno Archeoclub Stabiae.

Di AnnaMaria Farricelli

Castellammare di Stabia, 10 Luglio 2020

Ieri sera L’ Archeoclub d’ Italia Stabiae ha festeggiato il suo primo anno di nascita con il rinnovo del Consiglio Direttivo, con un ‘ analisi del programma svolto e delle attività da programmare. Un anno difficile per tutti , in un territorio ostico, quale quello stabiano, aggravato anche dal lockdown . Anche se ,appena nato, l’ Archeoclub Stabiae, è riuscito, in quest’anno, a farsi sentire in ambito locale e nazionale con iniziate rivolte a salvaguardare la memoria storica , l’ ambiente ,l’ arte, i paesaggi della città di Castellammare. Appartenenza e coesione, questo il carattere dell’ Archeoclub d’ Italia con lo scopo di “ educare “ le nuove generazioni a riconoscere la bellezza, per costruire un futuro possibile per la città, per coltivare la gioia della scoperta delle nostre radici .Nel corso dell’ Assemblea ,oltre al rinnovo direttivo,è stato approvato lo Statuto sociale, in linea con le norme dettate dal Codice per il Terzo Settore. Al Presidente Massimo Santaniello, al Vicepresidente Catello Lamberti ed al Direttivo tutto, l’ augurio di un lavoro proficuo…AD MAIORA SEMPER ….!

BUON COMPLEANNO ARCHEOCLUB D’ ITALIA STABIAE…..!!!!!

Di AnnaMaria Farricelli