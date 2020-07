Sorrento-Vico Equense. Hanno dovuto rinviare il matrimonio religioso per l’emergenza Covid, ma oggi Alessandro e Marialuisa si sono detti “Sì” con rito civile

Oggi Alessandro Milardi e Marialuisa Aiello, di Sorrento lui e Vico Equense lei, hanno pronunciato il fatidico “Sì” con rito civile. Alessandro e Marialuisa avrebbero dovuto sposarsi nella cattedrale della S.S. Annunziata di Vico Equense lo scorso 16 aprile. Era quasi tutto pronto, gli inviti consegnati, il ristorante prenotato, i vestiti scelti ma l’emergenza Coronavirus li ha costretti a rinviare il tutto ad un’altra data. Speravano che la situazione potesse rientrare presto in modo da vivere il loro sogno ma alla fine le norme di sicurezza avrebbero reso impossibile celebrare il matrimonio in Chiesa con tutti gli invitati e festeggiare come loro desideravano. Hanno così deciso di sposarsi civilmente alla presenza degli affetti più cari in attesa di poter poi benedire la loro unione davanti a Dio come il loro cuore desidera e festeggiare alla grande senza più paura.

Ai novelli sposi noi della redazione di Positanonews formuliamo i migliori auguri di felicità sicuri che al più presto potranno realizzare il loro sogno percorrendo mano nella mano le navate di una chiesa. Perché alla fine l’amore vince sempre.