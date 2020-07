Un programma ricco e intenso quello messo a punto da Luciano Russo e il suo direttivo per questa estate 2020. Grandi nomi della cultura internazionale si susseguiranno a ritmo serrato, in location d’eccezione, come l’hotel Continentale e la Villa pompeiana del Bellevue Syrene a Villa Crawford.

Lunedi 6 luglio incontro con il prof Maccariello filosofo , docente universitario di Roma Tre, su Nietzsche a Sorrento e altre provocazioni. Città sul Vesuvio è stata l’idea conduttrice. A moderare Clemente Aniello, tra il pubblico , le signore dell’Unitre di Piano coordinate da Lucio Esposito e altre personalità del mondo culturale sorrentino, Eleonora Di Maio, la signora Reale, sig Morelli e consorte Vitaliana, Floriana Cafiero e Ines Mazzola, Anna Vecchietti e consorte, Vincenzo prof Stinca ,Anna prof Iaccarino, il maestro Paolo Scibilia e tanti altri appassionati sorrentini.

Nell’intervista video gentilmente concessaci dal prof Maccariello a Positanonews, in una panoramica sull’importanza del pensiero filosofico e della sua comunicazione intesa come diffusione didattica, si è parlato di filosofia fruibile ai giorni nostri, scevra dallo scollamento con la società e la sua quotidianità , tipica del secolo scorso.

Come ormai consuetudine gli inviati di Positanonews hanno videoregistrato l’intera conferenza, rendendola disponibile su youtube, sia per cronaca che per archivio,i punti salienti sono stati trasmessi in diretta. Parimenti ha fatto MdA comunication di Lina e Michele de Angelis. Prossimo appuntamento a Villa Crawford con Fabrizio Maronta su 2020 l’America volta pagina? giovedi 9 lugliuo alle ore 18.00. Un doveroso ringraziamento alla pasticceria Primavera per il contributo e per il delizioso buffet.