Gian Andrea Squadrilli, noto food blogger, era intento a girare un video da condividere con i suoi followers, che riguardava un trancio di pizza Nerano del nuovo locale che ha aperto a Sorrento, quando, all’improvviso, è arrivato un gabbiano che in pochi secondi ha “rubato” la pizza e l’ha portata via. Tutto questo rigorosamente in diretta.