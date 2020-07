Sorrento, ultimi lavori in via Rota: questa sera sospensione idrica fino a domani

Si avviano ad ultimazione i lavori in via Rota, a Sorrento, avviati per consentire la manutenzione sulla rete idrica e fognaria, nell’ottica di un miglioramento del servizio.

In queste ore, i tecnici della Gori sono al lavoro per la sostituzione di un tratto i tubatura, che provocherà a partire da questa sera, alle ore 22 e fino a domani, 29 luglio, alle ore 7, la sospensione dell’erogazione dell’acqua del centro cittadino.

Per la prossima settimana è prevista l’opera di asfaltatura ed il conseguente ripristino completo della strada.