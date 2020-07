Sorrento. Tragedia sfiorata in Via Califano. Crolla un lampione mentre passa donna in bicicletta

Sorrento ( Napoli ) . Tragedia sfiorata in Via Califano. Crolla un lampione mentre passa donna in bicicletta. In questo punto passano in tanti, percorso obbligato per il centro della Città del Tasso, in tanti fanni jogging e si fermano proprio li sul belvedere. Alle 15 circa il crollo di un lampione mentre erano da poco passate delle auto e delle persone, proprio mentre crolla il lampione passa una donna in bicicletta. Poteva esserea una tragedia davvero e non tanto per dire. Bisogna finirla di prendercela con gli alberi quando elementi stradali, come un lampione, sono un pericolo . Ringraziamo G.