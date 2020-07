Sorrento. Torquato Esposito candidato alle prossime elezioni regionali nella lista Caldoro Presidente.

Cinquantanove anni, dirigente medico chirurgo dell’ospedale Santa Maria della Misericordia di Sorrento, un passato di impegno politico culturale e sociale in penisola sorrentina, Segretario politico della Dc e del Partito Popolare Italiano (Ppi), Consigliere comunale a Sorrento dal 1990 al 2010, Presidente del Consorzio Acquedotto Penisola Sorrentina, impegnato nell’Azione cattolica della Cattedrale sorrentina, e nel Movimento Cristiano Lavoratori è il candidato voluto dall’ex governatore della Campania, Stefano Caldoro a far parte della sua lista nella prossime elezioni regionali.

Da due anni, Torquato Esposito è dirigente medico di chirurgia generale presso l’ospedale di Sorrento dopo un’esperienza sempre come dirigente medico chirurgo presso gli ospedali di Nola, il San Leonardo di Castellammare di Stabia, il “Villa d’Agri” di Potenza (undici anni) ed una libera docenza di Chirurgia generale, Anatomia umana, Neurologia e Anestesiologia e Rianimazione del corso di Formazione Professionale Scuola infermieri Università Cattolica di Roma. E’anche consulente tecnico medico legale.