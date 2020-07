Sorrento, tentata rapina al Conad: ladri fermati dai Carabinieri della Stazione di Piano di Sorrento

Piano di Sorrento. I tre ladri della rapina tentata al Conad dit Capo di Sorrento, sono stati fermati dai Carabinieri della Stazione di Piano di Sorrento. I militari dell’arma diretti dal comandante Antonio Russo, con un intervento tempestivo svolto a tutto campo, sono riusciti ad arrestare a Meta gli uomini in fuga con un inseguimento. I Carabinieri di Piano di Sorrento negli ultimi tempi hanno operato a 360 gradi nel campo della droga: sono fondamentali per il territorio della Penisola Sorrentina le attività svolte sia nell’ambito del contrasto alla criminalità e la micro-criminalità che nei controlli dei reati di spaccio di stupefacenti, in quest’ultimo campo proseguono incessantemente le indagini. La Redazione di Positanonews si complimenta con i militari dell’arma dei Carabinieri di Piano di Sorrento e con il comandante Russo.