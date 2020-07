SORRENTO. TEATRO A VILLA FIORENTINO

Estate 2020 “Innesti”percorsi di teatro dal vivo

( di Miriam Perfetto) – Dal 30 giugno al 12 luglio, tutti i giorni, tranne il lunedì, a Sorrento, presso la magnifica Villa Fiorentino, conosciuta anche come Villa Fazzoletti, in scena percorsi teatrali, itineranti e di breve durata, per un numero limitato di spettatori e per un solo artista alla volta. Una idea nata in risposta alla emergenza del Covid 19, si riparte insieme con il teatro dal vivo e nel rispetto delle regole. Un progetto promosso e realizzato da Vesuvioteatro.org, con il coordinamento artistico di Giulio Baffi e Claudio Di Palma. La splendida villa Fiorentino, situata in Corso Italia, si apre ai racconti della sezione “Innesti” con le opere di Marcello Anselmo “Girasole”, con Antimo Casertano, Fabio Pisano “Capitan Uncino”, con Marco Palmieri, Marcello Anselmo “ Il Confidente”, con Giorgio Pinto, Benedetta Palmieri “Maria Addolorata” con Ingrid Sansone e, infine, Gabriele Saurio, interprete del suo testo “Non ti scordar di me”.

5 attori per 15 minuti interpreteranno un monologo, gli spettatori saranno solo 25, collocati all’aperto e distanziati tra di loro. Il costo del biglietto è di 10 Euro,necessaria la prenotazione, per informazioni è possibile contattare i seguenti numeri: 081/2514145 3384065894 3396656579.