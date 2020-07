Sorrento. Scena del crimine contro l’abbandono dei mozziconi. E’ rimasta un giorno coperta da un telo la colonnina multimediale fissata sotto la statua di Torquato Tasso a Sorrento, poi ieri è stata scoperta e fino al 9 agosto i cittadini e i turisti potranno scoprire anche grazie ad essa quali danni causa l’abbandono deliberato di mozziconi e rifiuti nell’ambiente. Immagini impattanti di pesci, tartarughe marine nella cui pancia finiscono i mozziconi di sigarette e oggi rappresentati in una “scena del crimine” in stile CSI posizionata accanto alla colonnina nell’ambito di una campagna di Marevivo e Bat (British American Tobacco) Italia. Sono anche state realizzate scritte in Piazza Tasso e in Piazza Lauro vicino ai tombini per dissuadere i fumatori dall’abbandonare i mozziconi. Dalla colonnina un’intelligenza artificiale rilascia informazioni e approfondimenti riguardanti ricerche di settore, iniziative correlate e operazioni di monitoraggio.

Fonte Metropolis