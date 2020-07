Sorrento. Scappa in auto dopo un furto: arrestato a Piano. Ruba diversi alcolici in un supermercato di via Capo, fugge a tutta velocità dopo il colpo ma viene bloccato in tempo e finisce in manette. Nei guai un quarantenne di Sorrento. L’uomo, in compagnia, di un amico, è entrato in azione in un supermercato di Sorrento, in via Capo. Il quarantenne, nel giro di pochi istanti, ha portato via diversi alcolici, tra cui birre e bottiglie di liquori. Appena ha tentato di dileguarsi è stato scoperto da uno dei dipendenti del supermercato che ha provato a fermarlo. Tentativo inutile. Il quarantenne ha lanciato alcune bottiglie contro l’operatore ed è poi salito a bordo dell’automobile del complice, che attendeva fuori dall’esercizio commerciale. Quindi la fuga, a tutto gas. Da Sorrento, è scattato l’allarme. Immediatamente sono partite le ricerche della vettura. I carabinieri della compagnia di Sorrento, diretti dal capitano Ivan Iannucci, hanno bloccato l’automobile a Piano di Sorrento. Per il quarantenne è scattato l’arresto. Deve rispondere dell’accusa di rapina e nel corso delle prossime ore dovrà essere giudicato con rito direttissimo dai giudici del Tribunale di Torre Annunziata.

Fonte Metropolis