Sorrento / Sant’Agnello. La bellezza di oggi: lo sky bar dell’hotel Mediterraneo con un tramonto da favola. Almeno una good news al giorno per la penisola sorrentina e una per la costiera amalfitana al giorno da Positanonews, lo faremo obbligatoriamente tutti i giorni, e non è difficile. Questa , per chi la fa, sarà la vacanza più bella di sempre, a causa del lockdown poco turismo, ma anche poco traffico, e quel poco, che sta aumentando in questi giorni, si godrà delle meraviglie in un territorio, fra l’altro, covid free . Come questo spettacolare tramonto dallo sky bar dell’hotel Mediterraneo. Qualità, professionalità ed eccellenza in Campania siamo qui nel triangolo d’oro Da Amalfi a Capri e Sorrento .

Foto Monti