Sorrento, dopo aver ospitato il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca ed altre figure politiche rilevanti, l’Hilton Palace ospita anche il leader della Lega Matteo Salvini a “La due giorni di Alis 2020”, due giorni, quelli del 16 e 17 luglio, come momento di incontro e confronto tra il popolo del trasporto, stakeholder e autorevoli rappresentanti del Governo, che abbiamo potuto seguire grazie a Gigione Maresca in diretta sulla pagina Facebook di Positanonews.

I pedaggi autostradali potrebbero aumentare in seguito all’accordo trovato dal governo e dai Benetton. Con l’intesa il ruolo della famiglia si è notevolmente ridimensionato e alla sua uscita è stata affiancata la progressiva entrata in gioco dello Stato nel capitale di Aspi.

Matteo Salvini, intervistato questa mattina da Nicola Porro direttamente da Quarta Repubblica, verte il suo dibattito sulla problematica auostrade e la gestione di Benetton, oltre alle problematiche dei trasporti, dei cantieri fermi, ma anche dell’emergenza sanitaria gestita dall’attuale Governo. “Qualcuno oggi festeggiando dice ‘abbiamo pregato i benetton’. Hanno scaricato 9 miliardi di debiti su cassa depositi e prestiti, ditemi voi chi sta festeggiando oggi. Io vorrei perdere come hanno perso i Benetton, incassando 2 miliardi.”

“Sulle infrastrutture sono stato nel bresciano: c’è un pezzettino di autostrada di 6 km e 250 milioni di euro già finanziati, progettati e cantiere pronto, ma fermi. Si tratta di un’autostrada che diminuirebbe del 10 percento il costo del trasporto dei materiali.

Poi scatta il confronto tra il Portogallo e la Costiera amalfitana: “Se ti trasferisci in Portogallo per 10 anni non paghi tasse sulla pensione. Ma perché non creare il nostro Portogallo nel sud Italia? Come la Costiera amalfitana, Calabria, Puglia.”

“Sarebbe un gran segnale per questo Paese avere un sindaco di Reggio Calabria per i lavori al ponte sullo stretto di Messina – prosegue Salvini – , a dimostrazione che l’Italia non ha paura di niente, come a Genova dove abbiamo costruito il ponte in un anno.”

Poi l’ex ministro conclude con “Sono convinto che ce la faremo, non tanto grazie a noi, quanto grazie a voi”.