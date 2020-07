Sorrento. Rosario Lotito: “Sovraffollamento in spiaggia, manteniamo le distanze”. Ecco quanto ha scritto Rosario Lotito, candidato per un seggio alla Regione per il M5S, sul suo profilo Facebook:

Si riparla di covid, l’ordinanza della Regione Campania lascia aperta una finestra su possibili altre restrizioni e questo lascia sgomenti. Pensare ad un eventuale lockdown fa paura, paura per la salute e paura per l’economia che lentamente sta ripartendo.

Purtroppo la realtà è sotto gli occhi di tutti, non ci sono più controlli, sulle spiagge assistiamo ad un vero e proprio sovraffollamento dove mascherine e distanziamento sociale sono solo parole scritte su un cartello all’ingresso dello stabilimento, traghetti per Capri o Ischia zeppi dove non viene più misurata la temperatura o fatta indossare la mascherina, ristoranti dove i tavolini si sono avvicinati sempre di più, assembramenti e movida senza controllo alcuno.

Sinceramente non sono un allarmista e tantomeno un catastrofista, ma di certo è che per molti il covid pare non essere mai esistito.

Purtroppo c’è un’unica via che salvaguarda tutti ed è il controllo da parte delle forze dell’ordine che, per il bene di tutti, devono far rispettare le regole di sicurezza a chi non le rispetta altrimenti per colpa di alcuni pagheremo

tutti.