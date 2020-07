Sorrento, presunte irregolarità: Comune ordina chiusura di autorimessa

Il Comune di Sorrento ha emesso quest’oggi un’ordinanza di cessazione dell’attività, riferita ad un’autorimessa di via Marziale. Come si legge dall’ordinanza, la concessione era stata disposta “in via eccezionale e temporanea e limitatamente al periodo 6 giugno 2020 al 31 ottobre 2020, nelle aree che, per quanto attestato dal Comando di Polizia Municipale, siano idonee e necessarie ad evitare ricadute negative del flusso veicolare esistente durante tale periodo sull’ordine e la sicurezza pubblica e fermo restando il rispetto dello stato dei luoghi e dell’ambiente e comunque senza modificare lo stato dei luoghi e senza alcuni intervento edilizio”.

Stando a quanto sostenuto dall’amministrazione comunale, l’attività viene esercitata in difformità a quanto previsto dall’ordinanza sindacale, atteso che “non rispetta lo stato dei luoghi e dell’ambiente” avendo modificato lo stato dei luoghi ed apportato modifiche edilizie al bene, contravvenendo pertanto ai presupposti fondanti dell’ordinanza Sindacale n. 222 del 4/6/2020 su cui si basa la possibilità di svolgere straordinariamente e temporaneamente l’autorimessa.

Ecco perché è stata ordinata la cessazione dell’attività. Contro questa ordinanza l’interessato può presentare ricorso entro 60 giorni dalla notifica del presente provvedimento al tribunale amministrativo regionale (legge 6 dicembre 1971, n.1034); entro 120 giorni dalla notifica del presente provvedimento al Presidente della Repubblica (legge 24 novembre 1971, n.1199).