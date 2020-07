Sorrento. Nel vivo la campagna elettorale, Gargiulo attacca dopo alleanza con Di Prisco con Coppola . A parlare il quotidiano della Campania Il Mattino di Napoli a firma di Massimiliano D’Esposito ed Antonino Siniscalchi Nella nostra rassegna stampa riportiamo le principali notizie della Costiera amalfitana e Penisola sorrentina, ecco cosa scrive il quotidiano del Sud Italia.

Entra nel vivo la formazione degli schieramenti per la successione a Giuseppe Cuomo. La griglia di partenza sembra ormai delineata su quattro candidati sindaco: Mario Gargiulo, espressione della maggioranza uscente; Marco Fiorentino, attuale leader della minoranza; Massimo Coppola, uscito dalla maggioranza per formare un nuovo raggruppamento; Francesco Gargiulo, animatore del movimento civico «Conta anche tu», al vertice della lista «Riprendiamoci la città».

Mario Gargiulo, che guiderà una coalizione di cinque liste, commenta con distacco la scelta dell’attuale presidente del consiglio comunale Luigi Di Prisco, di sostenere Massimo Coppola. «Di Prisco è stato senza dubbio un buon amministratore spiega Gargiulo – ma in questa fase preelettorale ha esagerato con le trattative. Troppa strategia rischia di far perdere credibilità al suo progetto. Ho apprezzato molto di più chi, in uno schieramento o nell’altro, ha preso posizione senza stare a badare al proprio ritorno in termini di posizioni o poltrone. L’unica cosa di cui sono certo è che Coppola non potrà più rivendersi come il nuovo, visto che anche Di Prisco è un pezzo di maggioranza ed è tutt’ora presidente del consiglio comunale». Liste e programmi saranno presentati nei prossimi giorni. «Stiamo preparando una campagna che si allontana da queste logiche aggiunge Gargiulo – perchè c’è bisogno di liberare Sorrento dalle vecchie dinamiche che ci hanno portato a diventare una città poco vivibile».

Trasparenza, legalità e partecipazione: sono le premesse che sostengono la candidatura a sindaco di Francesco Gargiulo della lista «Riprendiamoci la città», in attesa di una possibile adesione al progetto del M5S. «La mia storia è nota sottolinea Francesco Gargiulo -. Da venticinque anni, attraverso il movimento civico Conta anche tu, abbiamo sempre focalizzato l’attenzione sulle incongruenze delle amministrazioni. La Sorrento del futuro non può non ripartire da un assetto diverso della sua viabilità interna che deve necessariamente essere sostenibile e smart».

LA VISITA

Intanto, ieri il prefetto di Napoli è stato a Sorrento per una visita istituzionale. Ad accogliere Marco Valentini c’era il sindaco Giuseppe Cuomo, insieme ad esponenti della giunta, rappresentanti del consiglio comunale ed alcuni dirigenti del Comune oltre ai vertici della polizia di Stato, con a capo il vice questore aggiunto Donatella Grassi, e dei carabinieri, con una rappresentanza guidata dal capitano della compagnia di Sorrento, Ivan Iannucci. Turismo, sicurezza, viabilità e trasporti, i temi al centro dell’incontro. Sollecitato dalle domande del prefetto Valentini, il sindaco Cuomo ha illustrato le peculiarità del territorio della penisola e le criticità che si riscontrano oggi, alla luce anche dei cambiamenti socio-economici che sono la conseguenza dell’emergenza sanitaria.

Il confronto tra il prefetto ed i vertici del Comune ha interessato alcuni dei problemi che maggiormente si avvertono in Costiera: il traffico e la presenza di malintenzionati nel weekend. A questo proposito il prefetto Valentini ha assicurato la massima attenzione, indicando come importante obiettivo la più ampia collaborazione tra istituzioni, forze dell’ordine e gli stessi cittadini.