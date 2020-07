Sorrento-Napoli, finalmente ripartono le corse degli aliscafi

Una buona notizia per i pendolari che si spostano tra la Costiera ed il capoluogo: ripartono gli aliscafi sulla tratta Napoli-Sorrento. Alilauro Gruson ha deciso di riattivare il servizio a partire da oggi e per il momento sono stati diffusi gli orari fino al 31 agosto prossimo.

Le partenze dal molo Beverello di Napoli sono fissate alle ore 9, 11, 15.05 e 17.15. A queste si aggiungono le corse dell’Archeolinea che partono solo il martedì ed il venerdì, alle 8.40 ed alle 16.30 ed effettuano fermate a Torre Annunziata, Castellammare e Seiano di Vico Equense. Poi il sabato e nei giorni festivi ci sono le linee delle 13 e delle 19.30.

Le partenze dalla Marina Piccola di Sorrento, invece, sono fissate alle 8.10, 10, 14 e 16.25. L’Archeolinea dalla Costiera parte alle 10.45 ed alle 17.15, mentre le corse del sabato e festivi da Sorrento sono fissate per le 12 e le 18.45.

Per quanto riguarda le tariffe previste agevolazioni per i residenti, con biglietti per singola corsa a 6,40 euro, contro il prezzo ordinario che è pari a 13,20 euro. I bambini fino a 2 anni viaggiano gratis e quelli fino a 12 anni pagano 9,80 euro. Previste agevolazioni per i gruppi di almeno 20 persone (in questo caso si pagano 11 euro a passeggero), mentre per il bagaglio si pagano 2,10 euro, per gli animali 4,20 e per le bici 6,50.

Dallo scorso 20 luglio i collegamenti via mare tra Napoli e Sorrento erano garantiti dai mezzi della Libera Navigazione del Golfo, con partenze previste dalla Costiera alla 7.20 e dal molo Beverello alle 18.25.

La ripresa delle corse degli aliscafi dovrebbe contribuire anche a decongestionare la statale 145 “Sorrentina” che, soprattutto nei fine settimana, è presa d’assalto dai bagnanti fuori porta, dai turisti che si concedono un weekend nelle strutture ricettive della penisola e dai proprietari di seconde case che raggiungono Sorrento e dintorni.