Sorrento mettà luglio la ripresa che non c’è . Il post di Massimo Coppola Siamo arrivati a metà luglio e la tanto attesa ripresa non è arrivata. Imprese del turismo e lavoratori sono completamente abbandonati al loro destino. La totale assenza di una programmazione per il rilancio dell’economia del territorio rischia di pregiudicare seriamente anche i prossimi anni. Lo diciamo da inizio marzo: c’è la necessità di riposizionare Sorrento sui mercati nazionali ed internazionali con una moderna ed efficace strategia di marketing. Le altre località turistiche della Campania sono già avanti nella ripresa. Al Comune invece sono impegnati nelle ultime compravendite elettorali, non hanno tempo per pensare alla città, devono pensare a salvare la loro poltrona