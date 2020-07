Sorrento. Massimo Coppola presenta le proposte per i giovani della città. Il futuro della nostra città non può che partire dai giovani. Per tale motivo intendiamo rilanciare il lavoro svolto in anni di impegno politico e rendere Sorrento una città in grado di interpretare sempre meglio i bisogni dei nostri ragazzi. La completa assenza negli ultimi mesi di ogni azione in tal senso rappresenta un errore imperdonabile. Bisogna cambiare!

È tempo di avere una prospettiva concreta, una visione, un progetto per affrontare le sfide del futuro.

Il Coraggio di Cambiare. Le nostre proposte per i giovani di Sorrento