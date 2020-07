Sorrento / Massa . Rosario Lotito, aggredito militante M5S per la battaglia sulle spiagge libere

Sorrento / Massa Lubrense. Rosario Lotito Q, candidato M5S alla Regione Campania attacca

Questa sera un nostro attivista, l’ing. Andrea De Simone ha subito una vile aggressione da parte di tre individui che vigliaccamente lo hanno picchiato con calci e pugni. Tale vile attacco è stato portato a termine per un post pubblicato da Andrea sulla sua pagina FB che evidenziava irregolarità e abusi da parte di un gestore di uno stabilimento balneare a marina di Puolo. Se questi individui pensano di intimorire chi si batte per la legalità e il rispetto delle regole hanno sbagliato di grosso di certo non ci fermeremo denunceremo questo vile gesto a tutti i livelli istituzionali.

#iostoconandrea

Solidarietà anche da Positanonews