Sorrento-Massa Lubrense, lunedì pronto il rifacimento del manto stradale

Al via i il primo tratto di pavimentazione della strada provinciale 7 Sorrento-Massa Lubrense. Lunedì inizierà l’intervento e martedì pomeriggio termineranno i lavori disposti dalla Direzione gestione tecnica strade e viabilità della Città Metropolitana di Napoli. Il tratto interessato è quello compreso tra il confine con il Comune di Sorrento, nei pressi dell’Hotel Solara, e il complesso Turistico Villa Lubrense.

Per l’esecuzione dei lavori il Comando della Polizia Municipale ha disposto il senso unico alternato regolato da un impianto semaforico nella fascia oraria 8-18. L’intervento sarà eseguito dalla E.MI. Strade e Consolidamenti srl.

“Dopo la predisposizione del corrugato e dei plinti per i pali del nuovo impianto di pubblica illuminazione, tra la fermata Sita di via Discesa Puolo ed il confine con il Comune di Sorrento, la prossima settimana avremo il primo tratto di pavimentazione della Sorrento-Massa”. Questo il commento del sindaco di Massa Lubrense Lorenzo Balducelli che continua: “E’ solo l’inizio di un complessivo intervento di riqualificazione della Sorrento-Massa-Sant’Agata. L’emergenza COVID ci ha costretto ad un nettissimo ritardo sulla tabella di marcia che speriamo di colmare al più presto. L’intervento è finanziato dal Piano Strategico della Città Metropolitana di Napoli. Colgo l’occasione per ringraziare il sindaco di Meta, consigliere metropolitano Giuseppe Tito e la struttura tecnica dell’ex Provincia per la grande collaborazione e disponibilità nella realizzazione di un’opera che darà di nuovo dignità alla Sorrento-Massa-Sant’Agata, l’asse principale della viabilità del Comune di Massa Lubrense”.