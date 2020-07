Sorrento. Mario Gargiulo presenta il simbolo scelto per la campagna elettorale: “Per tutti voi sono e resterò sempre Mario”

Sorrento. Il candidato sindaco Mario Gargiulo ha voluto presentare il simbolo scelto per accompagnare tutta la prossima campana elettorale in vista delle elezioni comunali del 20 e 21 settembre 2020. Nell’immagine il suo nome campeggia in primo piano ed a caratteri più grandi rispetto al cognome. Una scelta non casuale e che racchiude un preciso significato, che lo stesso Mario Gargiulo spiega attraverso un post: “Per tutti voi sono e resterò sempre Mario. Per questo ho voluto fosse scritto così, in grande, nel simbolo che ci accompagnerà durante questa campagna elettorale. Vi piace? Spero di sì”.