Riportiamo il post pubblicato sulla sua pagina Facebook dal candidato sindaco di Sorrento Mario Gargiulo: “Mi continuano ad arrivare segnalazioni (il video che vedete qui, per esempio) da via Rota, per il manto stradale in stato a dir poco pietoso. Passo di lì anche io spesso in bici e devo dire che non solo è pericoloso, ma ci troviamo davanti a una situazione non da paese civile. Mi sono informato e a breve dovrebbero iniziare i lavori di posizionamento dell’asfalto, ma resta un tema da affrontare. La nostra proposta è di istituire un regolamento per TUTTI i lavori pubblici su territorio comunale, per cui la ditta che vince la gara dovrà lasciare una cauzione a inizio lavori, che sarà restituita solo al termine della messa in opera e dopo una attenta verifica dell’ufficio tecnico sui lavori. Che ne pensate?”.