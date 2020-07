Sorrento, Luigi di Prisco commenta la dipartita del prof. Ercolano: “Amico e maestro sincero”

Anche il presidente del consiglio Comunale di Sorrento, Luigi di Prisco, ha voluto commentare e rendere omaggio al professor Antonino Ercolano, il quale è venuto a mancare.

“Poco fa sono stato avvisato della scomparsa del Prof. Antonino Ercolano, storica figura della nostra città, legato all’insegnamento al liceo Salvemini, alla confraternita dei Servi di Maria nonché amministratore comunale in diverse legislature – ha commentato di Prisco – Amico e maestro sincero, al quale chiedevo sempre consiglio nei momenti delle scelte importanti.

Ricordo tra la tante cose quanta gioia provò quando fui eletto consigliere comunale e poi Presidente del Consiglio. Proprio per questo ultimo incarico mi regalò una penna che custodiva gelosamente affinché potesse accompagnarmi nel prestigioso compito di presiedere l’assise comunale della quale anche lui, prima di me, aveva fatto parte con senso del dovere, onestà e amore per la propria città. Oggi Sorrento senza il Prof. Ercolano sicuramente è una città piu’ povera, specialmente per certi valori che ormai la politica ha abbandonato dando spazio all’improvvisazione e al pressapochismo.

Ciao Prof.! Sei stato e resterai una guida importante per la mia vita. Ciò che mi hai saputo trasmettere lo custodirò sempre gelosamente nel mio cuore e ispirerà costantemente le mie azioni; un abbraccio forte a tutta la famiglia per la grande perdita! “.