Oggi 16 e domani 17 luglio 2020 a Sorrento ALIS organizzerà in totale sicurezza e nel pieno rispetto delle normative vigenti il suo più importante evento dedicato al mondo del trasporto e della logistica dal titolo La Due Giorni di ALIS – La ripresa per un’Italia in Movimento.

Un momento di incontro e confronto tra il popolo del trasporto, stakeholder e autorevoli rappresentanti del Governo, che insieme dialogheranno per riportare al centro dell’attenzione pubblica e all’ordine del giorno dell’agenda politica nazionale, l’importanza dello sviluppo dei trasporti e della logistica in Italia quale strumento essenziale per il rilancio economico dell’intero Sistema Paese post emergenza.

Questa mattina ho portato il saluto della Città di Sorrento alla seconda edizione della due giorni dell’Alis, ł’Associazione Logistica dell’Intermodalità Sostenibile – ha detto il sindaco Giuseppe Cuomo. Orgoglioso della scelta della nostra città, grazie al presidente Guido Grimaldi, come simbolo di ripartenza e di rilancio.

L’evento all’Hilton Palace questa mattina ha ospitato il Governatore della Regione Campania, Vincenzo De Luca, intervistato da Bruno Vespa circa la gestione dell’emergenza in Campania, durante la quale il Presidente rivela di aver temuto di perdere il controllo dei contagi, ma preparando la sua regione al meglio, anticipando le scelte del Governo. “Abbiamo chiuso tutto, mentre nel resto d’Italia si facevano altre cose. Milano non si ferma, Bergamo non si ferma.”

Un evento davvero in grande quello di Alis, che domani ospiterà anche il leader della Lega ed ex ministro Matteo Salvini e punta a ripartire da Sorrento con nuovi modelli e opportunità per la logistica del Paese. Un momento di incontro e confronto per ripartire insieme dopo l’emergenza.

Video Diretta: Gigione Maresca.