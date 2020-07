Sorrento. Le riflessioni di Mario Gargiulo: “La priorità assoluta deve essere il rientro in sicurezza dei nostri figli a scuola”

Sorrento. Riportiamo l’interessante post pubblicato da Mario Gargiulo sul suo profilo Facebook:

“Negli ultimi giorni non faccio altro che pensare a quella che, secondo me, dovrebbe essere la nostra priorità assoluta: il rientro in sicurezza dei nostri figli a scuola. Mi capita spesso di accompagnare le mie piccole a scuola, e mi piacerebbe poterlo fare senza ansie, con sicurezza e organizzazione.

Cosa farei? Prima di tutto bisogna prestare grande attenzione all’igiene e alla sanificazione, ampliando quanto più possibile gli spazi a disposizione e aumentando il tempo trascorso da bambine e bambini all’aperto. Va ripensato lo spazio scuola, creando gruppi di classe più piccoli e provando a sfruttare spazi più ampi per fare lezione: giardini, spazi verdi, cortili e perché no, palestre, cinema e spazi che solitamente utilizziamo per gli eventi culturali. Idee semplici che si poggiano, però, sulla raccomandazione più importante: chiunque avrà sintomi, lievi o meno, dovrà restare a casa senza se e senza ma.

So che settembre sembra lontano, ma non è così, dobbiamo tutelare con tutte le forze la risorsa più grande che abbiamo”.